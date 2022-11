Harry Potter ma non solo, HBO Max vuole altre reunion: 'Ma non sappiamo ancora quali'

Nel giro di poco più di un anno, HBO Max ci ha già regalato un paio di reunion memorabili: per informazioni chiedere ai fan di Harry Potter e Friends, che hanno già avuto modo di rivedere per la prima volta insieme i loro eroi. Ma cosa ci riserva il futuro? Possibile che la piattaforma abbia già in mente altre operazioni del genere?

A parlarne è stata la stessa Head of Originals di HBO Max che poche ore fa aveva parlato di nuovi contenuti su Harry Potter in arrivo: "Penso che un sacco di show abbiano delle fanbase che vogliono sapere cosa facciano gli attori o cosa questi pensino stiano facendo i loro personaggi, conoscere retroscena mai saltati fuori ora che i diretti interessati si sentono a loro agio nel parlarne" sono state le parole di Sarah Aubrey.

Aubrey ha poi proseguito: "Ma con queste reunion dev'esserci un desiderio creativo galvanizzante, c'è bisogno che tutti i membri più importanti del cast vogliano partecipare... Ora come ora non ho una risposta su cosa possa venire dopo. Cerchiamo qualcuno che sia entusiasta di rimettere insieme la gang".

E voi, avete delle preferenze al riguardo? Di quali film o serie vorreste rivedere i protagonisti? Diteci la vostra nei commenti! Tornando a Harry Potter, intanto, pare ci sia un problemino relativo ai calzini lasciati dai fan sulla tomba di Dobby.