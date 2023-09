Harry Potter? No, meglio Ron: un grande regista ha un'enorme stima per Rupert Grint

Harry Potter conquista Netflix e nel frattempo uno dei registi più accreditati di oggi, M. Night Shyamalan, ha parlato molto bene di uno dei tre protagonisti iconici: Rupert Grint.

In una recente intervista per Bustle, il regista Shyamalan ha affermato: "Nonostante sia un ex attore bambino, Rupert Grint non si è mai comportato come tale".

Come si conoscono i due? Shyamalan e Grint hanno lavorato insieme per Knock at the Cabin - Bussano alla porta, titolo che segna il ritorno al cinema di Rupert Grint.

Il regista ha continuato: "Gliel'ho detto: Non dovrebbe esistere. Un attore bambino fa parte di un IP quasi religioso. Ho sempre sentito che c'era questa aspettativa di uscire dai binari, di seguire lo stereotipo della star bambina. È sempre stato qualcosa contro cui lottare".

Il regista ha elogiato inoltre il carattere e la professionalità di Rupert Grint dimostrati nel corso nel tempo: "Lui è gentile con tutti. È sempre puntuale. È super professionale. Gli viene spontaneo. È un essere umano fuori dal comune in tutti i sensi. È diventato davvero un attore meraviglioso". Insomma, un quadro davvero meraviglioso dell'attore che il mondo ha già nel cuore.

