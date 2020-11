Harry Potter, a New York apre lo store sul maghetto: disponibile lo shop online

Il 2020 doveva essere l'anno che avrebbe portato a New York uno store dedicato a Harry Potter, previsto in apertura la scorsa estate. Nonostante la pandemia abbia fatto slittare l'apertura al 2021, i fan del maghetto possono 'consolarsi' con l'apertura dello shop online ufficiale, sul quale si possono trovare diversi gadget.

Sullo shop online si possono acquistare oggetti da collezione che riguardano il mondo magico di J.K. Rowling e una serie di oggetti ispirati all'universo di Hogwarts.

Per fare acquisti si può navigare sul negozio online andando sul sito HarryPotterStore.com, scoprendo articoli entusiasmanti, che includono un set di bacchette completamente nuove per onorare la serie di film.



"Il negozio è pieno degli oggetti preferiti dai fan come le Rane di Cioccolato e le Gelatine Tuttigusti +1, e i costumi delle case di Hogwarts, che possono essere personalizzati con il vostro nome. Infine delle anticipazioni su gadget che verranno poi commercializzati direttamente nello store di New York". I fan di Harry Potter potranno iniziare a pensare ai regali di Natale proprio grazie allo shop online nel quale troveranno una miriade di prodotti creati appositamente per chi si è innamorato da anni dell'universo creato dalla scrittrice J.K. Rowling.



Inoltre i diari di Alan Rickman diventeranno un libro, la cui uscita è prevista per il 2022. In queste settimane sta andando in onda su Canale 5 la saga di Harry Potter. Nel film La camera dei segreti Emma Watson ha dichiarato tutto il suo imbarazzo per l'abbraccio finale.