Harry Potter, è nato il primogenito di Daniel Radcliffe ed Erin Darke!

Se la notizia del reboot di Harry Potter targato Max non dovesse bastare a farvi sentire vecchi, ecco che i protagonisti della saga cinematografica decidono di metter su famiglia per far sì che il peso del tempo che scorre diventi ancora più insostenibile: a diventare papà, stavolta, è stato proprio il nostro ex-maghetto.

Già nelle scorse settimane vi avevamo svelato l'avvicinarsi del lieto evento per Daniel Radcliffe ed Erin Darke: proprio in queste ore veniamo dunque a conoscenza del fatto che l'attrice abbia portato a termine la gravidanza, mettendo quindi alla luce il primogenito della coppia.

La notizia è circolata dopo un po' di avvistamenti della coppia in giro per New York con tanto di passeggino, segno inequivocabile di quanto avvenuto: i due non hanno comunque rilasciato dichiarazioni in merito, nel segno di una discrezione che da sempre ha contraddistinto la coppia per quanto riguarda la loro sfera privata.

Non sappiamo, quindi, quale sia il nome scelto da Radcliffe e Darke, che ovviamente decideranno da sé quando e se sarà il momento di condividere ulteriori informazioni con stampa e fan. Tornando a Hogwarts e mettendo per un attimo da parte la vita privata, intanto, ecco quali sono le storie che speriamo di trovare nella serie di Harry Potter in arrivo su Max.