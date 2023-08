Harry Potter, un museo di Seattle rimuove J.K Rowling dalla mostra sulla saga

La saga di Harry Potter ha subito l'onda d'urto delle dichiarazioni ritenute transfobiche di J.K Rowling di qualche anno fa. Le conseguenze, si sono viste anche di recente, su una mostra organizzata a Seattle che rende omaggio al mito del maghetto più amato della storia della letteratura e del cinema.

In occasione dell'annuncio di una serie tv HBO su Harry Potter si è cercato nuovamente di rendere omaggio al mondo creato dall'autrice inglese. Il Museum of the Pop Culture di Seattle ha deciso di rimuovere ogni riferimento a J.K Rowling dalla sezione dedicata alla saga. La scelta è arrivata diverso tempo dopo le dichiarazioni controverse dell'autrice che è, in breve tempo, diventata un bersaglio per milioni di persone in giro per il mondo che sono rimaste profondamente offese dalle sue parole.

A parlare della questione è stato il project manager della mostra che, da persona transgender, ha deciso di portare avanti la propria idea riguardo ciò che l'autrice ha pubblicamente dichiarato. "C'è una certa entità fredda, senza cuore, che succhia la gioia nel mondo di Harry Potter e, questa volta, non è in realtà un Dissennatore. Ci piacerebbe seguire la teoria di Internet secondo cui questi libri sono stati effettivamente scritti senza un autore, ma questa certa persona è un po' troppo esplicita con le sue opinioni super odiose e controverse per essere ignorata" ha commentato Chris Moore, organizzatore della mostra. Lo stesso Daily Mail ha parlato della mostra senza citare direttamente la Rowling ma citando solo dei "cimeli" presenti nel museo.

