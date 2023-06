Harry Potter, Miriam Margoyles dichiara distaccata: 'Non è certo Charles Dickens'

La saga cinematografica di Harry Potter ha decretato il successo non soltanto per i libri da cui è stata tratta, ma anche per tutto quanto il cast della serie di film apprezzata non soltanto dai fan che avevano amato i libri. L’attrice Miriam Margoyles ha rivelato, tuttavia, che per lei lavorare in quei film non è stato poi così importante.

Abbiamo già espresso la nostra opinione a proposito del bisogno di una nuova serie tv dedicata all’universo di Harry Potter e mentre HBO si prepara a produrre lo show in cui sarà coinvolta direttamente la scrittrice J.K. Rowling, di certo, comunque, in molti cercheranno di avere la propria occasione nel nuovo adattamento, memori della fortuna dei film.

Per un’attrice della prima trasposizione, però, Harry Potter non è stata a quanto pare l’occasione della vita. Miriam Margoyles ha parlato della sua esperienza in due dei film del franchise (Harry Potter e la Camera dei Segreti e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2) restando piuttosto fredda e distaccata: “Per me Harry Potter non era importante. Sono stata molto contenta di aver ottenuto la parte e mi è piaciuto partecipare e conoscere tutte le persone, ma non è Charles Dickens”.

L’interprete di Pomona Sprite ha spiegato che, sebbene per lei il ruolo non significasse tanto quanto per i fan più giovani, è felice che molti appassionati ancora la salutino ringraziandola per la cosa: “La gente viene da me, dice di volermi bene e mi vuole abbracciare. E questo è stupefacente”.

In attesa di capire come sarà strutturata la nuova serie distribuita da Max, vi lasciamo alle dichiarazioni polemiche di J.K. Rowling a proposito delle accuse di transfobia.