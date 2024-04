Harry Potter, Miriam Margolyes su Israele-Gaza:'Sembra che Hitler abbia vinto'

La star del franchise cinematografico Harry Potter Miriam Margolyes si è rivolta pubblicamente al popolo israeliano esortandoli ad imporsi per una tregua nella Striscia di Gaza, dove continua a crescere il numero di morti palestinesi e dove secondo l'agenzia UNRWA USA è in corso una carestia causata dall'uomo.

L'attrice, nota principalmente al grande pubblico per aver interpretato la professoressa Pomona Sprite nei lungometraggi tratti dalla serie di libri di J.K. Rowling, è intervenuta in un video tramite il Consiglio Ebraico d'Australia, in cui ha affermato che la condotta di Israele nella guerra a Gaza l'ha indignata.



"Per me, è come se Hitler avesse vinto. Ha trasformato noi ebrei da esseri compassionevoli e premurosi, che fanno agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, in questo stato nazionalista, vizioso e genocida, che persegue e uccide donne e bambini".

Margolyes, che ha ricevuto una risposta da Jessie Cave dopo le sue dichiarazioni in merito a Harry Potter, ha condannato le azioni di Hamas, che lo scorso 7 ottobre ha lanciato un attacco terroristico nel sud di Israele causando la morte di 1.139 persone, tra cui civili israeliani e stranieri, con 250 tra civili e soldati presi in ostaggio. Israele ha reagito invadendo la Striscia di Gaza e in sei mesi di conflitto si sono registrate più di 33.000 morti a Gaza, secondo i dati del Ministero della Salute di Gaza citati dalle Nazioni Unite, con 1,7 milioni di persone sfollate:"Ciò che sta accadendo a Gaza è scioccante, vergognoso e malvagio e non riesco a capire perché tutti gli ebrei, in particolare i membri delle sinagoghe, non vogliano fermare immediatamente ciò che sta accadendo".



Agli ebrei, Margolyes ha chiesto di 'urlare, implorare, gridare per una tregua'. L'attrice è finita nell'occhio del ciclone ultimamente: Miriam Margolyes ha criticato i fan adulti di Harry Potter, attirandosi le antipatie di parecchi tra gli appassionati della saga.

