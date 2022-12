Harry Potter, Miriam Margolyes sulla fama grazie ai film:'È una strana sensazione'

Miriam Margolyes è nota principalmente per il ruolo della professoressa di erbologia Pomona Sprite nella saga cinematografica di Harry Potter e l'attrice ha spiegato la sensazione provata per essere diventata famosa con quel personaggio a discapito di decenni lavorativi e tantissimi altri ruoli interpretati sullo schermo e a teatro.

"È una strana sensazione sapere che, qualunque altra cosa faccia, finirò nella mia tomba nota per aver interpretato la professoressa Pomona Sprite in due dei film di Harry Potter. Ha fatto una grande differenza nella mia carriera, rendendomi più famosa di quanto avessi mai creduto possibile" ha dichiarato l'attrice "I fan mi seguono per strada, le persone chiedono di farsi i selfie accanto alla professoressa Sprite".



Tuttavia, per quanto concerne lo sviluppo artistico della propria carriera, Margolyes sottolinea come il personaggio di Pomona Sprite non sia stato così importante:"Per quanto concerne il mio sviluppo in quanto artista, interpretare la professoressa Sprite non era così importante perché rientrava nelle mie capacità di attrice. Ma in termini di commerciabilità ha fatto un'enorme differenza" ha concluso, sottolineando come la possibilità di perdere la memoria sia la sua più grande paura da attrice. Tutta la saga di Harry Potter è disponibile su Prime Video.

Miriam Margolyes ha interpretato la professoressa Sprite nei film Harry Potter e la camera dei segreti, diretto da Chris Columbus, e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, diretto da David Yates. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato in film come L'età dell'innocenza, Magnolia e La diva Julia.

Nel frattempo J.K. Rowling ha ribadito di non essere transfobica, dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni di qualche tempo fa.