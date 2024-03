Harry Potter, Miriam Margolyes ancora dura con i fan: 'È per bambini, andate avanti'

Una volta entrati a Hogwarts, uscirne è decisamente complicato: Harry Potter è una delle saghe più totalizzanti della storia dell'intrattenimento, come dimostra l'incondizionato affetto che i fan, anche i più adulti, nutrono per il mondo ideato da J.K. Rowling. Miriam Margolyes, però, proprio non riesce ad accettare la cosa!

Espressasi già recentemente in maniera critica verso i fan più 'datati' di Harry Potter, l'attrice della professoressa Sprite è tornata in queste ore a rincarare la dose, insistendo sulla sua provocazione e dicendosi convinta che sarebbe ora di smetterla di pensare a un prodotto pensato per un pubblico decisamente più giovane.

"Se avete già superato la pubertà, allora è tempo di dimenticarlo! Dedicatevi ad altre cose" sono state le parole di Margolyes, che ha poi aggiunto: "Penso semplicemente che sia roba per bambini e che ora dovrebbe essere il momento di andare avanti". L'attrice, comunque, si è detta felice di aver preso parte a quella che definisce "una grande serie cinematografica", ma ha confermato di essere convinta che, al netto di ciò, dovrebbe essere ormai tempo di recidere questo cordone ombelicale. E voi, cosa ne dite? Pensate che effettivamente qualcuno di noi sia ormai troppo in là con l'età per sventolii di bacchette e pozioni magiche? Nel caso in cui la pensiate diversamente, vi ricordiamo che quest'anno Harry Potter celebrerà la Burrobirra con alcuni eventi dedicati.

