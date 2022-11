Harry Potter: a Milano arriva La Cerimonia del Ballo del Ceppo!

Mentre Warner Bros si sta apparentemente preparando a nuovi film della saga di Harry Potter, il prossimo venerdì 11 novembre verrà inaugurato a Milano, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, l'esclusivo evento Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo.

La celebrazione (della durata di due ore, con diverse repliche al giorno) accoglierà gli ospiti in un’atmosfera incantevole e festosa, tra balli di benvenuto, coinvolgenti performance con attori, prelibatezze e bevande a tema. Organizzato da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment Themed Entertainment e Fever, Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo trasforma una location storica in un magico ballo invernale onorando la più iconica delle tradizioni del Torneo Tremaghi.

Non devi essere un ballerino provetto per partecipare: si potrà semplicemente interagire con il personale, assistere a spettacolari performance, scattare foto e soprattutto scoprire tutto ciò che questo evento, indimenticabile per ogni fan di Harry Poter, avrà da offrire, una vera e propria serata di "educate frivolezze", per citare la Professoressa McGranitt. Inoltre, si potrà anche esplorare il Mercatino del Ballo del Ceppo, che includerà vari articoli tra cui bacchette e tuniche da mago. Se volete saperne di più, cliccate sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

