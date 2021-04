Harry Potter, Matthew Lewis ricorda un dolce momento sul set con Alan Rickman

Tra gli attori più talentuosi e apprezzati della sua generazione, il compianto Alan Rickman ha ispirato con le sue performance le carriere di tantissimi giovani colleghi, compresi ovviamente i membri del cast che hanno recitato al suo fianco nei film di Harry Potter.

Uno di questi è Matthew Lewis, interprete nella saga di Neville Paciock, che ospite del podcast Inside of You con Michael Rosenbaum ha raccontato un commovente aneddoto sull'ultimo giorno di riprese di Rickman ai tempi de i Doni della Morte - Parte 2.

"Durante il suo ultimo giorno sul set, sono andato alla sua roulotte... e gli ho detto: 'Ehi, so che è il tuo ultimo gionro, e volevo solo dirti che è stato incredibile lavorare con te per così tanto tempo. So che in realtà non abbiamo parlato molto, ero troppo terrorizzato, ma volevo dirti che sei stato incredibile. Voglio solo ringraziarti per avermi permesso di lavorare con te per 10 anni senza urlarmi mai contro e trattando tutti noi come tuoi pari'" ha detto l'attore. "E lui mi ha fatto entrare. Ha accesso il bollitore, mi ha offerto una tazza di tè e abbiamo chiacchierato di cosa avrei fatto nella mia carriera e di cosa mi raccomandava di fare."

Lewis ha poi continuato esprimendo il suo orgoglio per aver detto finalmente all'interprete di Severus Piton com'era stato lavorare al suo fianco per tutti quegli anni. "Sono davvero felice di averglielo detto. Vorrei averlo fatto cinque anni prima, capisci cosa intendo? Ma almeno posso dire di averlo fatto. Non mi era capitato con nessun altro," ha aggiunto.

A proposito del mondo creato da J.K. Rowling, di recente Jason Isaacs ha rivelato di aver rovinato i film di Harry Potter per i suoi figli.