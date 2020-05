Harry Potter, le mascherine magiche che cambiano con il respiro: il video su TikTok!

Quasi a voler rispondere alle mascherine di Bane di Tom Hardy, che stanno andando a ruba in queste ore fra i fan di Batman, ecco che su TikTok sbarca la mania delle maschere magiche di Harry Potter.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, un'artista del Colorado di nome Stefanie Hook ha creato una mascherina magica che all'apparenza è un semplice panno di tessuto nero, ma basta qualche respiro per far comparire la famosa mappa del Malandrino: si tratta, come i lettori di JK Rowling e gli appassionati della saga cinematografica sapranno già, della cartina segreta di Hogwarts creata da James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Peter Minus.

La Hook produce queste mascherine tramite la sua società CPEX, anche nota come Colorado Pony Express. L'artista in queste ore è diventata molto popolare grazie ad un video pubblicato sul suo profilo TikTok, nel quale ha svelato la misteriosa magia con la quale ha incantato la sua mascherina. E si tratta davvero di magia, per lo meno di quelle di cui non si conosce il trucco: il segreto dietro alla fabbricazione infatti non è ancora stato rivelato, ma dal sito - che trovate nel link della fonte, dove potete anche ordinare la vostra mascherina - l'artista ha anticipato che la maschera è stata prodotta con pigmenti che si attivano tramite variazioni termiche.

Se avete voglia di procurarvene una, preparatevi: al momento sono esaurite, ma dal 29 maggio torneranno in vendita.

