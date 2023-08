Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, una star della saga è favorevole al film!

L'universo di Harry Potter ha segnato la nostra infanzia in maniera indissolubile. Sette libri, otto film, e un oceano di intrighi che ci hanno appassionato dall'inizio alla fine. Non è un caso che ora il il mago stia conquistando anche Netflix.

Non è nemmeno un caso che una nuova serie sulla saga sia in via di sviluppo, anche se con un cast totalmente differente.

La stessa sorte potrebbe toccare ad Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, l'opera teatrale che tratta del periodo successivo alle dis-avventure di Ron, Hermione ed Harry? Una star del cast originale sostiene la fattibilità di un adattamento cinematografico.

Parliamo di Bonnie Wright, la nostra Ginny Weasley. L'attrice ha rivelato in un'intervista sul podcast Inside of You che: "La domanda più grande che tutti vogliono sapere è se ne faranno una versione televisiva o cinematografica. Non lo so. Sarebbe molto divertente perché si tratta davvero di bambini. Non si tratta dei nostri personaggi, quindi non sarebbe un ruolo massiccio. Si tratterebbe davvero di questi bambini e della nuova generazione. Sarebbe divertente, ma non ho idea se lo faranno".

L'attrice, come affermato da lei stessa, non avrebbe un ruolo principale. In fondo i veri protagonisti della pièce teatrale sono i figli di Harry e Ginny, di Draco e Astoria e di Ron e Hermione. Nonostante questo, la Wright sembrerebbe entusiasta all'idea.