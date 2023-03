Harry Potter e la maledizione dell'erede, Jason Isaacs tornerebbe nel franchise?

Jason Isaacs tornerebbe ad interpretare il ruolo di Lucius Malfoy in un ipotetico film su Harry Potter e la maledizione dell'erede? Intervistato da RadioTimes.com, l'attore ha commentato la possibile trasposizione cinematografica dell'opera teatrale scritta da Jack Thorne che debuttò nel 2016 nel West End.

"Mai dire mai, quindi vedremo. Ha funzionato come pièce teatrale. A volte le cose che funzionano come opera teatrale non funzionano come film. A volte le cose che funzionano come libri non funzionano a teatro, quindi... mai dire mai" ha risposto in maniera piuttosto evasiva Isaacs. La star ha interpretato Lucius Malfoy, seguace di Lord Voldemort e padre di Draco Malfoy (Tom Felton) in cinque degli otto film del franchise basato sull'immaginario dei libri di J.K. Rowling



Ovviamente, al momento nessuna conferma di un film su Harry Potter e la maledizione dell'erede è stata resa nota, nonostante il CEO Warner, David Zaslav, avesse anticipato in qualche modo l'intenzione di espandere il franchise di Harry Potter.



Nei mesi scorsi si è parlato anche di una possibile serie tv su Harry Potter ma probabilmente i tempi non sono ancora maturi.

Nella testa e nel cuore dei fan è ancora troppo vivo il ricordo della prima saga cinematografica, con protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione della reunion di Harry Potter, in attesa di possibili novità riguardo al franchise.