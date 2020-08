Harry Potter mago del box office: la saga torna al cinema in Cina e conquista il pubblico!

Con la riapertura dei cinema in Cina la Warner Bros. ha deciso di portare in sala Harry Potter e la pietra filosofale, ripubblicato nelle versioni 3D e Imax, e la mossa si è rivelata a dir poco vincente per la classifica del box office locale.

Il film, uscito originariamente nel 2001, ha guadagnato la bellezza di $13,6 milioni dai circa 16.000 schermi che lo hanno proiettato: la cifra lo ha reso senza grossa fatica il film di punta di un fine settimana in cui i ricavi sono aumentati del 29% rispetto al week-end precedente, passando da $17 milioni a $21,9 milioni, secondo i dati della società di consulenza Artisan Gateway.

I giorni scorsi hanno infatti visto il ritorno in servizio di ulteriori schermi e un allentamento dei vincoli obbligatori dei posti a sedere, aumentati dal 30% al 50%, consentendo così la vendita di più biglietti. Le versioni Imax del film, proiettate in 594 sedi, hanno rappresentato $2,1 milioni di dollari, ovvero circa il 17% del totale di tre giorni. La Pietra Filosofale è stato originariamente pubblicato in Cina nel gennaio 2002, ma in 2d e in un momento in cui il paese iniziava a costruire i suoi primi multiplex grazie ad un momento di riforma dell'industria cinematografica locale: la cosa divertente è che all'epoca il film nel suo primo week-end aveva incassato $21,4 milioni, segno di quanto negli anni la popolarità del franchise sia cresciuta anche lontano dall'occidente.

