Harry Potter, lunga pausa per Animali Fantastici 4? David Yates annuncia un altro film

Si sa ancora poco e nulla su Animali Fantastici 3, nuovo episodio della saga prequel di Harry Potter, ma dagli ultimi aggiornamenti pare che il sequel Animali Fantastici 4 potrebbe farsi attendere più del previsto.

Come riportato da Deadline, infatti, il regista David Yates ha annunciato un nuovo film in lavorazione: titolo e dettagli della tramaper questo nuovo progetto sono tenuti attualmente segreti, ma, stando a quanto segnalato dal celebre magazine hollywoodiano, la storia sarà ambientata nel mondo delle vendite farmaceutiche e dell'epidemia di oppiacei e avrà uno "stile" alla The Wolf of Wall Street con un personaggio femminile come protagonista. Wells Tower, uno scrittore noto per i racconti di narrativa e anche diversi saggi, sta scrivendo la sceneggiatura.

David Yates è alla guida del franchise di Harry Potter dal 2007, avendo diretto gli ultimi quattro film della serie principale - L'Ordine della Fenice, Il principe mezzosangue, Doni della morte:Parte 1 e Doni della morte: Parte 2 - e tutti i capitoli della saga prequel spin-off, Animali fantastici e dove trovarli del 2016, Animali fantastici: I crimini di Grindelwald del 2018 e l'inedito (e ancora senza titolo) Animali fantastici 3. Il rapporto specifica anche che i piani della Warner Bros. sono ancora quelli di realizzare anche Animali Fantastici 4 e 5, ma il prossimo film sarà realizzato dopo una non meglio specificata 'pausa' tra il terzo e il quarto capitolo. E' dunque probabile che Yates tornerà anche per l'episodio 4, che verrà realizzato dopo il suo nuovo lungometraggio.

Animali Fantastici 3 ha concluso le riprese e l'uscita è prevista per il 15 luglio 2022.