Harry Potter e LOTR compiono 20 anni: Harry e Frodo festeggiano su Empire in copertina!

Pronti a sentirvi vecchi? Bene, ecco la bomba: il 2021 segnerà il ventennale dall'uscita al cinema di due dei film più importanti di questi primi due decenni del nuovo millennio: stiamo parlando, com'è ovvio che sia, di Harry Potter e la Pietra Filosofale e Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello.

Il 2001 fu infatti l'anno che diede il via a due delle saghe cinematografiche più seguite di tutti i tempi: quella del maghetto inglese avrebbe trovato la sua conclusione nel 2011 con il suo ottavo film dopo essere entrata di prepotenza nella nostra cultura pop, mentre la maestosa trilogia di Peter Jackson chiuse i battenti nel 2003 dopo aver fatto incetta di Oscar e riconoscimenti.

Una ricorrenza che non poteva che esser celebrata chiamando in causa i due principali protagonisti delle due saghe: stiamo parlando di Daniel Radcliffe ed Elijah Wood, volti rispettivamente di Harry e Frodo nei due franchise. I due attori si sono infatti riuniti per una lunga intervista che verrà pubblicata nei prossimi giorni sulle pagine di Empire: nell'attesa di leggere il loro ricordo di quelle incredibili esperienze, dunque, eccoli tutti sorridenti in copertina a ricordarci quanto tempo sia passato da quel lontano 2001!

Non tutti i protagonisti della saga tratta dai libri di J.K. Rowling, comunque, sembrano aver mantenuto un buon rapporto con i film che li hanno resi famosi: l'attore di Neville Paciock, ad esempio, ha ammesso di trovare difficoltà a rivedere i film di Harry Potter; Rupert Grint, invece, non ha mai visto buona parte dei film di Harry Potter.