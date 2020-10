Harry Potter, Londra omaggia il maghetto con una statua a Leicester Square: le foto

Dal 30 settembre a Londra, nella centralissima Leicester Square, è possibile ammirare un monumento a Harry Potter, il maghetto nato dalla fantasia di J.K. Rowling e diventato protagonista di una fortunatissima saga cinematografica. La statua di bronzo ha le fattezze di Daniel Radcliff, l'attore che lo ha interpretato in tutti i film.

Le immagini della statua, realizzata dall'artista Andrzej Szumczyk, sono visibili anche nel post Instagram in calce alla notizia. Il giovane mago è raffigurato a cavallo di una scopa, come nel film del 2001 Harry Potter e la pietra filosofale, quando il nostro scopriva la passione per il Quidditch. Proprio nei dintorni di Leicester Square, tra l'altro, si tenne nel 2001 la premiere del primo film della saga, diretto da Chris Columbus.

La scultura, che resterà in piazza fino al luglio 2023, fa parte di una iniziativa chiamata Scenes in the Square, ed è accompagnata dalle statue di altri amatissimi protagonisti del cinema britannico e non solo, tra cui Mary Poppins, Mr Bean, Stanlio & Ollio, Batman, Bugs Bunny e Wonder Woman.

Parlando della saga di Harry Potter, non si possono non menzionare le recenti polemiche che hanno coinvolto l'autrice J.K. Rowling, più volte accusata di transfobia. La scrittrice nei giorni scorsi è stata difesa dal Sunday Times, mentre l'attore Eddie Redmayne definisce tutta la vicenda disgustosa.