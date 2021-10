Harry Potter, a Londra un'installazione di bacchette magiche per i vent'anni della saga

Mentre da pochi giorni è in vendita il nuovo libro di J.K. Rowling, la saga cinematografica di Harry Potter festeggia nel 2021 i suoi primi vent'anni. Harry Potter e la pietra filosofale è infatti uscito al cinema nel 2001, e per celebrare la ricorrenza è stata presentata a Londra una suggestiva installazione a tema.

Fino al 25 ottobre, delle gigantesche riproduzioni delle bacchette magiche di Harry Potter e degli altri protagonisti del franchise faranno compagnia ai passanti in Leicester Square, illuminandosi ogni sera delle 18 alle 20.35. L'evento fa parte dell'Inside Out Festival, rassegna di arte spettacolo e cultura che si svolge a Westminster, e l'installazione è stata presentata con una performance di Paul Harris, coreografo della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, che ha svolto una lezione di "addestramento" all'uso della bacchetta magica dedicata ai più piccoli.

Il ventesimo anniversario della premiere di Harry Potter e la pietra filosofale cade il prossimo 16 novembre, e per quel giorno sono previste proiezioni speciali nei cinema di tutto il Regno Unito e d'Irlanda. I fan del franchise, intanto, hanno accolto con sollievo la notizia della ripresa di Tom Felton dopo il collasso.

Le bacchette magiche di Leicester Square inizieranno alla fine di ottobre un tour che le porterà in altre quattro città della Gran Bretagna, in vista dell'uscita di Animali Fantastici: I segreti di Silente, in uscita nell'aprile 2022.