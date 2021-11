Harry Potter, Lil Nas X si è trasformato in un perfetto Voldemort per Halloween

Halloween è quel periodo dell'anno in cui ci si può sbizzarrire con la fantasia, dando vita a costumi di ogni genere e omaggiando, magari, quei personaggi che da sempre accompagnano le nostre giornate: il mondo del cinema in tal senso offre possibilità praticamente infinite, basti guardare a una franchise come quello di Harry Potter.

L'universo del maghetto, recentemente celebrato a Londra per i 20 anni di Harry Potter al cinema, è una vera e propria miniera di personaggi da poter sfruttare per un'occasione del genere, come dimostrano i tanti fan che hanno sfoggiato travestimenti a tema.

Tra questi si distinguono ovviamente anche delle celebrità come Lil Nas X: il rapper statunitense ha infatti voluto omaggiare la saga ideata da J.K. Rowling con un costume di Halloween davvero spettacolare che ha trasformato per l'occasione il cantante di Sun Goes Down in un perfetto Voldemort.

A testimoniare la trasformazione del nostro sono dunque apparse delle foto su Instagram ("He who must be called by your name" scrive Lil Nas X, in riferimento al suo successo Montero e, ovviamente, a Colui Che Non Deve Essere Nominato). Il rapper ha poi postato su TikTok un video che lo riprende durante la trasformazione.

E voi, avete notato altri travestimenti a tema Harry Potter degni di nota? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Tom Felton ha rassicurato i fan circa le sue condizioni dopo il recente malore.