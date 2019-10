Harry Potter: Kit Harington svela quale personaggio interpreterebbe in un prequel

Kit Harington è fra le star che sono comparse all'ACE Comic-Con di Chicago nell'ultimo fine settimana, e tra le domane più interessanti che gli sono state poste una riguarda l'universo di Harry Potter. A Harington è stato chiesto chi vorrebbe interpretare nel prequel Marauders, che si concentrerebbe sul padre di Harry, James, e i suoi amici.

Le loro avventure vengono citate nel libro ma non in maniera esauriente e i fan in questo periodo storico sembra che abbiano fame di scoprire ogni piccolo dettaglio dei personaggi che fanno parte di un franchise cinematografico.

Si potrebbe pensare a Kit Harington come Sirius Black o James Potter ma la risposta della star di Game of Thrones su quale personaggio vorrebbe interpretare ha spiazzato i fan:"Piton. Piton è il miglior personaggio di sempre. La trama di Piton. Severus Piton è il più tragico, meraviglioso, geniale...è un personaggio che odi ma finisci per amare, è semplicemente fenomenale. Non credo di essere giusto per lui quindi credo che punterò su Sirius. Ma chiunque interpreterebbe Piton, è un personaggio fantastico".



Il personaggio di Severus Piton è uno dei più amati nell'intera saga letteraria e cinematografica di Harry Potter, creata da J.K. Rowling. Nella versione su grande schermo è stato interpretato meravigliosamente da Alan Rickman.

Con i prequel di Animali Fantastici, ora l'universo di Harry Potter si sta espandendo anche al cinema e in futuro è ipotizzabile che nuovi progetti possano entrare in produzione. Rupert Grint ha parlato di un film ispirato a La Maledizione dell'Erede.

Nel frattempo ha chiuso i battenti Pottermore, rinnovandosi con un nuovo sito dedicato al mondo di Hogwarts.