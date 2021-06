Harry Potter: Keanu Reeves è Sirius Black e Nicolas Cage Voldemort nel folle deepfake!

Di strani deepfake ne è pieno il web, ma vi sfidiamo a trovarne uno più folle di questo realizzato per la saga di Harry Potter che vede Keanu Reeves nei panni di Sirius Black e Nicolas Cage come Lord Voldemort.

Il video, pubblicato dallo YouTuber Race Archibold, utilizza la tecnologia deepfake per immaginare come sarebbero stati alcuni degli attori più famosi di Hollywood nei panni dei celebri personaggi del franchise cinematografico di Warner Bros. nato dalla penna di JK Rowling: il risultato finale, come potete vedere nel video all'interno dell'articolo, è un delirio posticcio ed esilarante che include chiunque, da Bob Odenkirk a Meryl Streep passando per Morgan Freeman come Silente, da Jeff Goldblum come Nick quasi senza testa ad Adam Driver come Severus Piton. Ma, diciamola tutta: le sequenze con Nicolas Cage nei panni di Voldemort sembrano funzionare molto meglio del previsto!

Ricordiamo che il mese scorso WarnerMedia Kids & Family ha annunciato che avrebbe celebrato il 20esimo anniversario della Pietra filosofale con due speciali senza copione: una serie di quiz sulla saga e una retrospettiva sul film originale. Inoltre, il franchise di Harry Potter è pronto ad espandersi anche con una serie tv per HBO Max, mentre i fan attendono con impazienza l'uscita del nuovo film della saga di Animali Fantastici con Mads Mikkelsen nei panni di Grindelwald al posto di Johnny Depp.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!