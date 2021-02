Harry Potter, Katie Leung: che fine ha fatto l'attrice di Cho Chang?

Di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson conosciamo i proverbiali vita, morte e miracoli anche dopo la conclusione del loro percorso come protagonisti di Harry Potter: ma cosa ne è stato dei tanti altri giovanissimi interpreti dei personaggi che popolavano Hogwarts durante gli otto film della serie?

Per qualcuno che ha continuato a farsi vedere in giro (pensiamo a Tom Felton ad esempio, ma anche all'Harry Melling recentemente apparso in The Queen's Gambit) spuntano infatti tanti altri nomi scomparsi dai nostri radar: Katie Leung, ad esempio.

L'attrice che dava volto a Cho Chang, primo amore adolescenziale del nostro Harry, non sembra in effetti aver voluto mantenere i contatti con il mondo di Hollywood: dopo I Doni della Morte - Parte II la nostra è comparsa infatti soltanto nel cast di The Foreigner al fianco di Jackie Chan e Pierce Brosnan, mentre sul piccolo schermo le sue poche apparizioni si fermano al 2014 (Padre Brown e One Child).

Della sua vita privata non sappiamo praticamente nulla: a differenza di tanti altri suoi colleghi, la nostra Katie sembra dunque aver optato per una vita tranquilla lontana dai riflettori. Questo, comunque, non vuol dire rinunciare a far sentire la propria voce: qualche tempo fa anche Katie Leung ha infatti detto la sua su J.K. Rowling e i ben noti tweet transfobici.