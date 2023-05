Harry Potter, John Cleese ribadisce il sostegno a J.K. Rowling accusata di transfobia

Non si placano i commenti e le opinioni nei confronti delle parole di J.K. Rowling di qualche anno fa, quando l'autrice di Harry Potter venne accusata di transfobia a causa di alcuni tweet. Una star del franchise cinematografico, John Cleese, è tornato sull'argomento e ha ribadito con fermezza il proprio sostegno a Rowling.

"Se non sono d'accordo con alcune delle argomentazioni sui transgender a quanto pare questo mi rende transfobico. Quindi... se non sono d'accordo con alcune delle mie opinioni questo li rende 'cleesefobici'? O l'odio scorre solo in una direzione?" ha dichiarato su Twitter la star dei Monty Python.



Cleese non è l'unico interprete di Harry Potter che si è esposto in una pubblica difesa di Rowling: dalla parte della scrittrice si sono schierati nel tempo anche Evanna Lynch, Helena Bonham Carter e Ralph Fiennes.



Dopo l'annuncio del reboot tv di Harry Potter, HBO ha rifiutato di esprimersi sulle accuse di transfobia nei confronti di Rowling, che parteciperà al progetto di riavvio della fortunata saga letteraria e cinematografica.



Altri protagonisti della saga hanno espresso invece il proprio dissenso per le parole della scrittrice; Daniel Radcliffe ha criticato Rowling, così come Emma Watson e Rupert Grint, che ha dichiarato che per lui l'autrice è come una zia con la quale "non sempre sei d'accordo".

Siete pronti per il ritorno di Harry Potter con una nuova saga televisiva?