Harry Potter, JK Rowling spiega l'assenza alla reunion: 'È stata una mia decisione'

Pochi personaggi hanno diviso i fan quanto J.K. Rowling, negli ultimi tempi: l'autrice di Harry Potter ha creato polemiche su polemiche con dichiarazioni sempre più controverse su argomenti delicati, al punto che in molti l'attendevano inevitabilmente al varco quando si è trattato di dar vita alla tanto attesa reunion.

Dopo le minacce di morte ricevute da J.K. Rowling da parte di alcuni estremisti iraniani, dunque, la scrittrice ha dunque voluto rompere il silenzio proprio sulla sua tanto chiacchierata assenza alla reunion del cast di Harry Potter, spiegando prima di tutto che si sarebbe trattata di una sua decisione e di non aver ricevuto indicazioni al riguardo.

"Mi era stato chiesto di partecipare, ma ho deciso io di non esserci. Ho pensato che fosse una cosa più incentrata sui film che sui libri, anche giustamente, dal momento in cui era di quell'anniversario che si parlava. Nessuno mi ha chiesto di non partecipare, sono stata invitata e ho deciso di non farlo" sono state le parole della scrittrice.

Cosa ne dite? Vi sembra una spiegazione convincente? Una cosa è certa, comunque: la presenza di J.K. Rowling avrebbe portato con sé uno strascico di polemiche non indifferente! A proposito di forfait, intanto, ecco perché Daniel Radcliffe decise di non abbandonare la saga di Harry Potter.