Harry Potter, JK Rowling ribatte alle polemiche: 'La mia eredità rovinata? Non mi importa'

La mamma di Harry Potter JK Rowling si è difesa dalle accuse riguardanti le sue posizioni nei confronti della comunità transessuale, e in una nuova intervista promozionale l'autrice ha commentato anche lo stato della sua eredità letteraria e la possibilità che sia 'rovinata' per sempre.

"Non vado in giro per casa pensando alla mia eredità tutto il giorno tutti i giorni", ha spiegato l'autrice, che qualche giorno fa si era dichiarata 'profondamente fraintesa' circa le sue affermazioni rivolte alla comunità transessuale. "Sarebbe un modo estremamente pomposo e volgare di vivere la propria vita, no? Andare in giro pensando: 'Quale sarà la mia eredità?' A me non importa, prima o poi sarò morta. Mi importa solo del presente, di ora, mi interessano i vivi."

La Rowling ha anche osservato: "Ho ricevuto minacce dirette di violenza, e ho avuto persone che sono venute a casa mia dove vivono i miei figli, e il mio indirizzo è stato pubblicato online. Ho avuto quello che la polizia considera come minacce credibili". Il recente clamore nei confronti di JK Rowling è tornato alla ribalta con l'uscita del videogame Hogwarts Legacy, che forse ha agitato gli animi più di quanto accadde l'anno scorso con il film Animali Fantastici e I segreti di Silente.

Dato che l'autrice non sembra intenzionata a fare marcia indietro sulle proprie idee, la sua figura dunque sembrerebbe destinata a rimanere per sempre materia di controversia tra i fan di Harry Potter. Nel frattempo, scoprite perché Spielberg non ha diretto Harry Potter ai tempi del primo film.