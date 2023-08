Harry Potter, JK Rowling e la regola sul cast: stava per costare caro a Daniel Radcliffe!

JK Rowling aveva le idee chiare per casting del live-action di Harry Potter: il cast doveva essere esclusivamente britannico ( tanto che Rowling scartò Robin Williams )e Harry Potter in persona avrebbe dovuto rispettare alcune caratteristiche fisiche (molto specifiche). Proprio per questo motivo Daniel Radcliffe era sul punto di mollare il casting.

Galeotta fu la perseveranza di Radcliffe, ma a causa delle rigide regole di JK Rowling le varie fasi di casting per l'attore (che all'epoca aveva solo 11 anni) furono davvero estenuanti. La "mamma" del maghetto più famoso della cultura pop, voleva inizialmente un attore della stessa età del ragazzo nei libri con gli occhi verdi/blu per essere più fedele possibile al libro. Come sanno tutti i fan della saga (anche chi non ha letto i libri), Harry Potter eredita il colore degli occhi da sua madre. Ma, a differenza dei film, nei romanzi gli occhi di Lily Potter sono verdi e JK Rowling era intransigente su questo aspetto.

Daniel Radcliffe pare che rispecchiasse tutte le caratteriste decretate dalla Rowling, ma che data la sua giovane età fosse stremato e sul punto di mollare la carriera da attore. Ma questa storia ha il suo lieto fine: Radcliffe ha svolto il provino e scavalcato gli altri attori in lizza diventando l'iconico Harry Potter.

I casting della nuova serie HBO di Harry Potter dovrebbero partire nel 2024, e chissà se JK Rowling manterrà con le sue rigide regole! Ma soprattutto: chi sarà il nuovo Harry Potter?