Harry Potter, fu JK Rowling a non volere Robin Williams: ecco perché

In Harry Potter l'ambientazione è fondamentale, non solo ad Hogwarts ma anche a Londra. Proprio per questo motivo, all'epoca dei casting, J.K Rowling ci tenne ad avere un cast interamente britannico. Questo la portò a rifiutare grandissimi nomi del cinema hollywoodiano solo perchè non inglesi.

Tra tutti quello che sicuramente fa più effetto è sicuramente Robin Williams. In attesa che Harry Potter a breve diventi una serie, non si può far altro che ricordare uno dei più grandi rifiuti di J.K Rowling. A raccontare l'episodio è stato Chris Columbus, regista del primo capitolo della saga, che ha svelato come l'autrice avesse una sola regola, quella di avere un cast interamente britannico senza l'incursione di attori provenienti da altre parti del mondo. Questo distrusse totalmente il suo sogno di avere Robin Williams nei panni di Hagrid.

La direttrice di casting di Harry Potter ha parlato di come Williams ci tenesse tantissimo a far parte del progetto. "La regola dell''unico britannico' era così importante che Robin Williams fu persino rifiutato di interpretare Hagrid... Robin aveva chiamato [Columbus] perché voleva davvero essere nel film, ma c'era un editto per soli britannici, e una volta disse no a Robin, non avrebbe detto di sì a nessun altro, questo è certo. Non sarebbe potuto essere" ha concluso.

