Harry Potter, JK Rowling contro la Gender Recognition Reform: 'Danneggerà le donne'

Le posizioni di J.K. Rowling in materia di disforia di genere sono ben note: l'autrice di Harry Potter è finita più volte al centro delle polemiche per le sue discutibili dichiarazioni sulle persone (in particolare sulle donne) trans, non smentendosi neanche ora che c'è da parlare della Gender Recognition Reform.

La legge di cui si sta discutendo in questi giorni nel Parlamento scozzese prevede delle modifiche al precedente Gender Recognition Act varato nel 2004, allo scopo di semplificare il riconoscimento legale della disforia di genere: a chiunque voglia essere ufficialmente riconosciuto con il genere acquisito, qualora la legge dovesse passare, basterà presentare una dichiarazione vincolante (senza più bisogno di rapporti medici) e superare un periodo di riflessione della durata complessiva di 6 mesi.

Prospettive che non sembrano incontrare l'entusiasmo di Rowling, che solo pochi mesi fa fu pesantemente criticata da Stephen King per le sue posizioni in merito: "La legge che Nicola Sturgeon sta tentando di far passare danneggerà le donne più vulnerabili: quelle che cercano aiuto dopo aver subito uno stupro e quelle che si trovano in carcere. Le statistiche mostrano quanto le donne carcerate abbiano molto spesso già subito abusi in precedenza" si legge in uno degli ultimi post della scrittrice su Twitter.

Posizioni che, ancora una volta, non potranno non generare accese discussioni intorno alla sempre più controversa figura di J.K. Rowling, già rinnegata da buona parte della fanbase di Harry Potter negli ultimi anni: recentemente, ricordiamo, Rowling è stata anche accusata di antisemitismo a causa della rappresentazione dei Goblin in Harry Potter.