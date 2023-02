Harry Potter, JK Rowling si difende: 'Io profondamente fraintesa'

L'uscita di Hogwarts Legacy ha fatto sì che il riaccendersi dei riflettori su Harry Potter portasse anche, ove mai ce ne fosse bisogno, all'intensificarsi del dibattito su J.K. Rowling e sulle sue dichiarazioni da molti ritenute di matrice transfobica: proprio la scrittrice è dunque tornata in queste ore a difendersi dalle accuse.

L'autrice di Harry Potter era recentemente tornata sull'argomento ribadendo di non ritenersi assolutamente transfobica: posizione ribadita da Rowling stessa durante la sua partecipazione a un podcast, con la scrittrice che si è detta convinta di esser stata profondamente fraintesa dalla fanbase e dall'opinione pubblica in generale.

Rowling si è riferita in particolare a quei fan che l'accusano di aver rovinato il ricordo di Harry Potter e di aver rinunciato alla possibilità di essere amata incondizionatamente: "Non avreste potuto fraintendermi più profondamente. [...] Non ho mai cercato di infastidire nessuno. E comunque non mi dispiaceva l'idea di scendere dal mio piedistallo per un po'" sono le parole che sentiamo pronunciare alla scrittrice nel trailer del podcast The Witch Trials of J.K. Rowling.

C'è da aspettarsi, dunque, ulteriori approfondimenti in merito nel nuovo podcast di cui sarà protagonista la donna più discussa e criticata degli ultimi mesi: per saperne di più, comunque, qui trovate una nostra sintesi della questione J.K. Rowling.