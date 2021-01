Harry Potter, Jessie Cave rassicura i fan sul figlio: 'Sta bene, ora è a casa'

Nei giorni scorsi i fan di Harry Potter non hanno nascosto l'apprensione per le condizioni di salute del figlio dell'ex-star della saga Jessie Cave, nato lo scorso ottobre e recentemente risultato positivo al coronavirus. Le cose, però, sembrano fortunatamente procedere per il verso giusto.

Dopo aver rivelato che il piccolo Abraham Benjamin aveva contratto il COVID ed era quindi tenuto sotto osservazione in ospedale nonostante non presentasse particolari sintomi, l'ex-volto di Lavanda Brown nella celebre saga cinematografica è infatti tornata nelle ultime ore ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute del neonato.

"Il piccolo è a casa adesso. Grazie a tutti per i vostri auguri e per i vostri messaggi di supporto. State attenti, un grande ringraziamento a tutti i membri del Chelsea & Westminster" sono state le parole di Cave, che non ha perso l'occasione per ringraziare tutto lo staff medico presosi cura del nuovo arrivato nei giorni della sua permanenza in ospedale.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque: speriamo di ricevere al più presto la notizia della negatività al coronavirus del piccolo 'Bam'! Tornando a parlare del nostro maghetto preferito, intanto, recentemente l'attrice britannica Eddie Izzard ha preso le difese di J.K. Rowling sulla nota questiona della transfobia.