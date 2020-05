Harry Potter: Jason Isaacs tornerebbe nel ruolo di Lucius Malfoy

Negli ultimi anni sequel, remake e reboot hanno letteralmente invaso la produzione cinematografica, spesso anche scomodando alcuni titoli ritenuti cult dagli spettatori, con tutti i rischi del caso legati alla possibile delusione nel veder realizzato un prodotto non all'altezza dei precedenti. E se anche Harry Potter tornasse al cinema?

Jason Isaacs nella saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling ha interpretato il malvagio padre di Draco Malfoy, Lucius, e di recente ha espresso la propria opinione in merito ad un possibile ritorno di Harry Potter sul grande schermo.

"Prima di tutto, franchise è una parola che attribuiamo alle persone che vendono hamburger in luoghi differenti e si assicurano che abbiano lo stesso sapore e che le patatine siano fritte allo stesso modo, oppure Starbucks o Staples, o qualcosa del genere. Quindi i film di Harry Potter sono sette libri geniali che si sono trasformati in otto film geniali. Penso che qualcuno dovrebbe rifarli? Nello stesso modo in cui penso che qualcuno debba rifare Il padrino o A qualcuno piace caldo. Ho pensato che fossero state realizzate in maniera perfetta da persone perfette e che sarebbe una follia rifarle".



Tuttavia Jason Isaacs, nel caso ciò accadesse, tornerebbe di sicuro nel ruolo di Lucius Malfoy:"Certo che se lo fanno spero che mi chiamino" ha aggiunto ridendo.

I fan di Harry Potter vorrebbero tanto rivedere i loro beniamini sul grande schermo così come sentire le loro voci protagoniste degli audiolibri di Harry Potter.

Ogni tanto qualche reunion esce allo scoperto come quella tra Bonnie Wright e i gemelli Phelps. Negli ultimi giorni Tom Felton si è lamentato per non esser stato smistato in Serpeverde sul sito Wizarding World.