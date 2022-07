Harry Potter, Jason Isaacs ricorda il set della battaglia finale:'Non volevo che finisse!'

Jason Isaacs è stato intervistato da The List e nella lunga chiacchierata con il magazine si è soffermato anche sull'esperienza nella saga di Harry Potter, nella quale ha interpretato Lucius Malfoy. Isaacs ha raccontato nei dettagli in particolare la sequenza dello scontro finale tra il protagonista e Lord Voldemort.

"I miei ricordi più nitidi sono quelli della fine perché sono vecchio, ricordo bene il primo e l'ultimo giorno. In particolare le riprese nell'enorme cortile per la battaglia di Hogwarts" ha dichiarato l'attore. Sul nostro sito potete recuperare la recensione della reunion di Harry Potter.



"Le riprese si protrassero a lungo perché pioveva sempre, non potevamo girare. Ci recavamo sul set ogni giorno e poi ci mettevamo seduti. Se fossimo stati in un film americano saremmo tornati nei camerini, invece stavamo seduti sotto una grossa tenda con un bollitore pieno di tè sempre più solido, con i cucchiaini che rimanevano immobili, rannicchiati intorno alle stufe in attesa della scatola di biscotti delle 11.00" ha proseguito l'interprete di Malfoy "Faceva molto freddo e Julie Walters ci raccontava dei suoi maiali e ridevamo come idioti per aneddoti schifosi sull'industria. Non volevo finisse, avrei voluto che non smettesse più i piovere".



La produzione voleva ogni cosa perfetta:"Girammo da ogni singola angolazione per fare le cose a dovere" e il monologo di Ralph Fiennes ormai usciva dalla testa a tutto il cast:"Eravamo lì in piedi per giorni e giorni a guardarlo recitare il suo monologo nei panni di Voldemort e pensavamo 'Datti una mossa'. Ralph era fantastico ma oramai avevamo ascoltato quel discorso migliaia di volte. La fantastica, unica ed esilarante Helen McCrory disse 'Non ho idea di che ca**o abbia fatto per sopportare tutto questo per dieci anni, non ve lo so dire'. Poi cominciavo a sentirmi un po' in colpa perché avrei dovuto recitare tre battute la settimana successiva. Mi girai e vidi in un angolo Jim Broadbent, premio Oscar, poi Emma Thompson, premio Oscar, poi non ricordo chi con un altro Oscar, Julie Walters, Maggie Smith con un Oscar. E pensai 'Loro non hanno battute, non so quanto sono fortunato, io ne ho tre'. E quel pensiero mi sollevò".

Qualche settimana fa Jason Isaacs usò parole pesanti su Lucius Malfoy, confessando che avrebbe voluto non fosse un tale co**ne.