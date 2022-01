Harry Potter, Jason Isaacs: 'Ho ferito Tom Felton durante le riprese'

A 20 di distanza dall'uscita di Harry Potter e La Pietra Filosofale, il cast della saga creata da JK Rowling si è ritrovato per lo speciale Return to Hogwarts, permettendo ai fan di scoprire vari retroscena su questa amatissimo franchise. In particolare, Jason Isaacs ha rivelato di aver accidentalmente ferito Tom Felton nel corso delle riprese.

L'interprete di Lucius Malfoy ha infatti ammesso di aver fatto involontariamente male al giovane attore che sul grande schermo ha vestito i panni di Draco durante le riprese di una scena che è stata successivamente tagliata.

"La prima scena che ho girato è stata tagliata", ha detto Isaacs. "Draco ha toccato qualcosa e io ho usato questo bastone e ho detto: 'Non toccare niente, Draco.' Ma non sapevo quanto fossero affilati i denti del serpente, sono andati dritti nelle mani del piccolo Tom. Ho ferito Tom Felton durante le riprese. E lui mi ha guardato, e i suoi occhi si sono riempiti di lacrime, e io ho detto: 'Tom, mi dispiace tanto, non volevo farlo'. Non pensavo che potesse farsi tanto male".

Proprio per la brutalità di Lucius Malfoy, Tom Felton ha rivelato che non è stato per niente facile lavorare con Jason Isaacs che è entrato appieno nei panni del malvagio padre di Draco: "Lavorare con Jason non è sempre stato un piacere, [lui] si è subito trasformato nella persona più ostile e orribile che abbia mai incontrato".

Proprio l'interprete di Lucius ha aggiunto: "Sin dalla prima scena mi sono comportato con lui nel modo più sgradevole possibile. Vedevo il suo tenero faccino cercare costantemente la mia approvazione. Era divertente".

Il tributo ad Alan Rickman è stato certamente uno dei momenti più commoventi di Harry Potter: Return to Hogwarts, ma in questa reunion non sono mancate anche le risate e i momenti di spensieratezza. Tra tutti, quale è stato il vostro momento preferito di questo speciale? Ditecelo nei commenti.