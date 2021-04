Harry Potter, Jason Isaacs ammette: 'Ho rovinato i film per i miei figli'

Jasoon Isaacs, interprete di Lucius Malfoy negli adattamenti cinematografici di Harry Potter, ha rivelato che le sue figlie non hanno mai visto alcun film della saga. Questo per via di una semplice regola: evitare tutto ciò in cui appare il padre.

"Oh Dio no, le mie figlie non guardando nulla in cui ci sono io, glieli ho rovinati" ha spiegato l'attore in una recente ospitata a BBC Breakfast. "Preferirebbero mangiarsi le dita dei piedi piuttosto che guardare qualcosa in cui appare il loro papà. Mettiamo da parte Harry Potter per un secondo. In quasi tutto ciò che ho fatto si ritroverebbero a vedere loro padre che fa sesso o uccide persone, a volte entrambe le cose allo stesso tempo. Non è qualcosa con cui la gente vuole avere a che fare, tranne che in terapia."

Per fortuna, tuttavia, ciò non ha impedito alle figlie di apprezzare i romanzi di J.K. Rowling. "D'altra parte però adorano i libri" ha aggiunto infatti Isaacs.

Il discorso di Isaacs potrebbe ricordare quanto detto di recente da Rachel Bilson, la quale ha rivelato che la figlia di lei e Hayden Christensen non ha mai visto un film di Star Wars in cui ha recitato il padre. Tornando al mondo di Harry Potter, invece, lo scorso febbraio l'interprete di Ron Weasley Rupert Grint ha ammesso di essersi fermato alla visione del terzo film.