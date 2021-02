Harry Potter: James e Oliver Phelps non sapevano quale Weasley avrebbero interpretato

Nel corso del loro podcast digitale intitolato Normal not Normal, James e Oliver Phelps sono tornati a parlare della saga di Harry Potter che li ha visti partecipare nei panni dei gemelli Fred e George Weasley svelando qualche curiosità sui loro ruoli e sul franchise, avendo anche come ospite l'attrice Evanna Lynch, ovvero Luna Lovegood.

A un certo punto Lynch ha chiesto ai due gemelli attori in che modo hanno ottenuto i loro ruoli che poi hanno continuato a ricoprire per tutto il resto della saga cinematografica, conclusasi nel 2011 con Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2. I due fratelli hanno ammesso che ci è voluto un po' prima che entrambi capissero quale dei due gemelli Weasley avrebbero interpretato nelle pellicole: "Stavamo parlando circa cinque minuti prima dell'inizio delle letture e ancora non avevamo idea di chi fosse George e chi Fred".

I due attori hanno poi raccontato che poco prima del tavolo di lettura del copione insieme al cast per Harry Potter e la Pietra Filosofale chiamarono il direttore casting Janet Hirshenson per un chiarimento, con quest'ultimo che pensava che i due stessero "scherzando". Dopodiché venne chiamato il regista Chris Columbus, la scrittrice J.K. Rowling e il produttore David Heyman per una "discussione di 20 secondi". La scrittrice quindi disse che James avrebbe interpretato Fred e Oliver sarebbe stato George.

"Ora a noi piace pensare di non aver ricevuto il promemoria su questo grande incontro al quale parteciparono circa 50 persone a Burbank. Ma in realtà si trattò semplicemente di uno tra Chris, David, o J.K. Rowling che semplicemente disse: 'James è Fred'".

Ad anni dalla sua conclusione i retroscena su Harry Potter non smettono di regalare sorprese. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al record ottenuto da La Pietra Filosofale.