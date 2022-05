Harry Potter, J.K. Rowling e Warner Discovery discuteranno di nuovi progetti per HBO Max

Nonostante il flop commerciale di Animali Fantastici 3 che mette in dubbio il continuo del franchise con Eddie Redmayne e Jude Law al cinema, J.K Rowling incontrerà presto la dirigenza della Warner Bros. Discovery probabilmente per discutere di futuri progetti ambientati nel Wizarding World da produrre eventualmente per la piattaforma HBO Max.

Si diceva nonostante la pessima performance di Animali Fantastici - I Segreti di Silente al box-office internazionale, il nuovo amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha tutta l'intenzione di continuare a investire nel brand, quindi sull'arrivo di più progetti legati a Harry Potter e al Wizarding World. Zaslav non ha commentato gli scarsi risultati dell'ultimo film del franchise, ma si è limitato a dichiarare che "riportare la gente al cinema continua a essere difficile per film che non siano ‘entusiasmanti per la massa’ come Spider-Man o Batman".

L'intento principale di Zaslav sarebbe quello di introdurre il mondo di Harry Potter su HBO Max con l'arrivo di prodotti seriali o altri progetti collaterali e per far sì che questo accade il produttore intende incontrare J.K. Rowling "nelle prossime settimane".

Secondo le previsioni iniziali, Animali Fanstatici 3 avrebbe dovuto fare meglio del secondo capitolo della saga che già aveva segnato un ingente abbassamento dei guadagni, raggiungendo solo 654 milioni di dollari in tutto il mondo rispetto agli 814 milioni di dollari guadagnati dal primo film. Ora, gli attuali risultati raggiunti al box office da I Segreti di Silente segnano un nuovo fallimento, mettendo concretamente a rischio la realizzazione di un sequel.

L'annuncio di Animali Fantastici 4 dunque, sembra destinato a farsi attendere ancora a lungo, con i fan di Harry Potter ormai stremati dallo stravolgimento della saga.