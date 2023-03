Harry Potter, J.K. Rowling sui tweet transfobici:'Un sacco di fan erano dalla mia parte'

L'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, ha dichiarato che non tutti i fan di Harry Potter l'hanno criticata per i controversi tweet giudicati transfobici. Secondo la scrittrice molti appassionati del maghetto si sono schierati con lei dopo le accuse del 2019. Rowling ne ha parlato nel podcast The Witch Trials of J.K. Rowling.

Nel dicembre 2019 Rowling aveva twittato in sostegno di Maya Forstater, una ricercatrice che perse il lavoro a causa delle sue convinzioni di genere, sostenendo che 'le donne transgender non possono cambiare il loro sesso biologico'.



"Vestiti come preferisci. Chiamati come preferisci. Dormi con qualsiasi adulto consenziente che ti accetterà. Vivi la tua vita migliore in pace e sicurezza. Ma costringere a lasciare il lavoro per aver affermato che il sesso è reale?" scrisse Rowling nel primo tweet che generò grande polemica.



In seguito altri tweet della scrittrice vennero giudicati transfobici e da quel momento si è generato un turbine di polemiche e accuse online nei confronti dell'autrice. Recentemente, Evanna Lynch ha difeso J.K. Rowling, sostenendo che le persone dovrebbero essere più gentili.



Al podcast, Rowling è tornata sull'argomento:"Sapevo assolutamente che se avessi parlato apertamente molte persone che hanno amato i miei libri sarebbero state profondamente scontente di me. Lo sapevo. Lo sapevo perché sapevo che potevo vedere che credevano di vivere quei valori che io espongo nei libri. Potrei dire che credevano di combattere per i perdenti, l'indifferenza, l'equità. E ho pensato che sarebbe stato più facile non farlo, che potrebbe essere brutto. E onestamente, lo è stato. Personalmente, non è stato divertente e a volte ho paura per la mia incolumità e soprattutto per quella della mia famiglia".



Ma secondo l'autrice esistono anche fan che l'hanno sostenuta da principio:"Un sacco di fan di Potter erano con me. E, in effetti, un sacco di fan di Potter erano grati per ciò che ho detto".



Anche le star della saga hanno espresso negli ultimi anni delle opinioni sulle parole della scrittrice: Rupert Grint ha paragonato Rowling ad una zia, con la quale non sempre si è d'accordo.