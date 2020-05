Harry Potter, J.K. Rowling svela le origini del nome di Severus Piton

Nel corso di uno scambio di tweet sul popolare social network, J.K. Rowling ha condiviso con i fan una curiosità che riguarda le origini del nome di Severus Piton, professore di pozioni alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e vero idolo dei lettori della saga di Harry Potter che al cinema ha avuto il volto di Alan Rickman.

La scrittrice ha infatti scambiato qualche botta e risposta con i fan su Twitter e improvvisamente ha condiviso con loro esattamente come le è venuto in mente di nominare il professore di Hogwarts Severus Piton (Severus Snape nella versione originale). "Se fossi stata ispirata da ogni vecchio palazzo, oscuro vicolo, pub, cimitero o sottopassaggio che afferma di averlo fatto, avrei dovuto spendere gran parte dei miei tardi vent’anni in un viaggio non-stop attraverso queste località. E vi assicuro che non è andata così. La maggior parte del tempo me ne stavo seduta a scrivere in un qualche posto dove potevo bere un caffé a poco prezzo cercando di mettere insieme i soldi per l’affitto".

Dopodiché la rivelazione sulle origini del nome del personaggio: "Attenzione a una vera ispirazione per Harry Potter: sono passata ogni giorno davanti a questo cartello andando al lavoro quando abitavo a Clapham. Molto tempo dopo – e dopo la pubblicazione dei libri – sono tornata da quelle parti e ho improvvisamente realizzato che QUESTA è la motivazione sul perché il nome Severus si fosse insinuato nella mia testa quando stavo pensando al nome di battesimo per Piton". [Trovate il tweet in calce a questa news]

