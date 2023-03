Harry Potter, J.K Rowling fa ironia: 'Dopo Hitler sono diventata Stalin'

Parlare di J.K Rowling, di anno in anno, diventa sempre più pericoloso e imprudente. In un tweet risposta di un hater, la scrittrice di Harry Potter ha ironicamente risposto di essere passata dall' "essere paragonata ad Hitler" ad avvicinarsi di più all'ideologia di Stalin.

Insomma, ormai sembra che l' autrice non voglia più trovare un punto d'incontro con il suo pubblico. Dopo che i prodotti dell'universo di Harry Potter sono stati boicottati negli ultimi anni, la creatrice dei romanzi ha deciso di non depositare l'ascia di guerra. Dopo le dichiarazioni transfobiche di J.K Rowling in pochi l'hanno vista di buon occhio e l'odio sui social è aumentato a dismisura. La risposta data dalla scrittrice ad un hater sicuramente non ha migliorato la sua posizione già pericolosa e costantemente in bilico.

Nel tweet la Rowling dichiara con ironia di essere passata "dall'ideologia di Hitler" a quella di Stalin sperando di essere paragonata entro la fine dell'anno a Vlad l'impalatore. Nonostante il suo sia stato un tentativo di fare ironia, la situazione in cui si trova non l'ha aiutata a far recepire correttamente il messaggio ai fan. Una ennesima scelta di cattivo gusto che mette ancor più in crisi la condizione di J.K Rowling.

Dopo il flop di Animali Fantastici la Warner sta pensando di realizzare un reboot di Harry Potter rilanciando totalmente la saga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!