Harry Potter: in Italia apre Lumos, un pub dedicato alla saga! Scoprite dove si trova

Lumos Pub è il nuovo locale a tema Harry Potter che sta per aprire i battenti in Italia, per garantire ai fan della saga creata dalla penna di JK Rowling un rifugio pittoresco e familiare.

Il locale aprirà i battenti ad Ercolano, cittadina in provincia di Napoli alle pendici del Vesuvio: non c'è ancora una data d'inaugurazione precisa, ma secondo quanto riportato il locale inizierà ad accogliere i fan della saga di Harry Potter e non solo dal settembre 2021, dunque ci siamo quasi. L'idea dei gestori è stata quella di cercare di ricostruire, sia all'esterno che all'interno della struttura, le scenografie e gli ambienti della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, concentrandosi nello specifico sulla Sala Grande, il luogo di convivialità per eccellenza del franchise di Harry Potter.

Il nome del locale, lo avrete riconosciuto, è anch'esso ispirato alle avventure del mago dagli iconici occhiali rotondi: Lumos è infatti l'incantesimo che nei libri e nei film viene utilizzato per generare una luce sulla punta delle bacchette, consentendo ai maghi e alle maghe di utilizzarle come torce.

Per altri approfondimenti relativi alla saga di Harry Potter, recentemente Tom Felton ha parlato della BurroBirra mentre Alan Cumming ha ricordato di quando mandò a quel paese i produttori di Harry Potter che gli offrirono una parte nel secondo film. Nel frattempo, cresce l'attesa per il nuovo film del franchise, Animali Fantastici 3, che avrà Mads Mikkelsen nei panni di Grindelwald al posto di Johnny Depp.