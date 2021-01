Harry Potter, l'interprete di Seamus Finnigan diventa papà

Anche se il trio principale della saga di Harry Potter era formato da Daniel Radcliffe nei panni del personaggio titolare, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley ed Emma Watson in quelli di Hermione Granger, il cast di contorno degli 8 film cinematografici era ben nutrito e, crescendo, è divenuto seguitissimo anche dai fan.

Tra questi, ruolo secondari tra quelli di maggiore importanza lo ha sicuramente ricoperto Devon Murray, l'attore che ha vestito i panni dell'imbranato ma amichevole (non sempre, a dire il vero) Seamus Finnigan per 7 lunghi anni, compagno di Casata di Harry, Ron ed Hermione con lo straordinario dono di "far esplodere" le cose.



Ebbene, proprio Murray è da poco divenuto padre per la prima volta all'età di 32 anni. Il figlio appena nato, Cooper Michael Murray, è stato concepito insieme alla compagna Shannon McCaffrey Quinn e ha davvero appena due giorni di vita, essendo venuto al mondo il 2 gennaio scorso. Murray ha scritto via social:



"La mia vita è cambiata per sempre. Shannon ha dato alla luce il nostro bellissimo bambino, Cooper, che pesa 6 libbre e 10 once. Entrambi stanno andando alla grande dopo un travaglio molto lungo e pochi minuti davvero spaventosi verso la fine".



Potete vedere il post di Devon Murray in calce alla notizia.



