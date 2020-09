Harry Potter, l'interprete di Hagrid difende JK Rowling dalle accuse di transfobia

Diversamente da Daniel Radcliffe, Emma Watson e la maggior parte dei membri del cast di Harry Potter, l'interprete di Hagrid Robbie Coltrane ha preso le difese di J.K. Rowling in seguito alle accuse di transfobia scatenate da alcuni commenti della scrittrice.

"Non credo che abbia detto qualcosa di realmente offensivo" ha dichiarato l'attore a Radio Times. "Non so perché, ma su Twitter c'è un'intera generazione di persone che aspetta solo di essere offesa. Non credo che loro avrebbero vinto la guerra, o no? Sono solo le parole di un vecchio burbero, ma dovremmo pensare: 'Oh, lascia perdere te stesso. Apri gli occhi, alzati e vai avanti.'"

Per evitare di subire lo stesso trattamento della Rowling sui social, Coltrane ha poi aggiunto: "Non voglio essere coinvolto in tutto questo a causa delle mail di odio e tutta quella m***a che potrei ricevere, di cui non ho bisogno in questo momento della mia vita."

L'autrice di Harry Potter, lo ricordiamo, è tornata nella bufera in queste ore a causa del suo ultimo romanzo, 'Troubled Blood', la cui trama secondo alcuni presenterebbe degli elementi transfobici. A scatenare le polemiche la recensione del Telegraph, in cui si legge: "Ci si chiede che cosa penseranno quelli che non sono d'accordo circa la posizione della Rowling sui problemi dei trans di un libro la cui morale sembra essere: non fidarsi mai di un uomo travestito".