Harry Potter, con l'intelligenza artificiale la saga è... in Italia!

Sull'account social Acknowledge.ai è stato pubblicato un video che attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale di Midjourney propone i personaggi della saga di Harry Potter in un'ambientazione differente rispetto a quella alla quale siamo abituati a vederli. Nel video lo sfondo dietro il maghetto e i suoi amici è italiano.

Da Harry Potter a Severus Piton e Albus Silente, il video mostra alcuni protagonisti della saga in una veste davvero inedita, contestualizzati all'interno del paesaggio nostrano, con tutte le diversità che ciò comporta.

Un video esilarante che conferma l'incredibile potenzialità dell'AI, grazie ad uno strumento come Midjourney per quanto concerne le immagini generate da un prompt di scrittura.

Acknowledge.ai si rivolge ai propri follower e chiede se vedrebbero la saga del maghetto - che sta avendo grande successo anche su Netflix - ambientata in Italia e non nel Regno Unito.



Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger e i loro amici in una scuola diversa da Hogwarts? Difficile immaginarli in un altro luogo che non sia Diagon Alley o il Paiolo Magico ma Acknowledge.ai grazie a Midjourney ha creato un'alternativa suggestiva ai fan dei romanzi di J.K. Rowling, diventati in pochi anni un successo planetario anche grazie ai film, prodotti per un decennio, dal 2001 al 2011.



Oltretutto, agli attori del franchise piace molto soggiornare nel Belpaese; Emma Watson era in Italia qualche giorno fa insieme al suo presunto nuovo fidanzato.