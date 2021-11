Harry Potter, su Instagram reunion con la famiglia Weasley per... Draco Malfoy!

Finita la scuola, i vecchi dissapori possono essere seppelliti sotto un po' di strati di terreno: sono regole del vivere civile che valgono nel mondo dei Babbani come in quello dei maghi, come dimostra una foto postata in queste ore da Tom Felton in compagnia di un po' di persone con cui Draco non aveva certo un ottimo rapporto.

Sarà lo spirito del ventennale dal primo film della saga (in occasione del quale, ricordiamo, Harry Potter tornerà in sala con il primo capitolo del franchise) a rendere tutti più buoni, fatto sta che tra la famiglia Malfoy e la famiglia Weasley sembra esser davvero scoppiata la pace, almeno a giudicare dalla foto apparsa in queste ore su Instagram.

"Draco in segreto ha sempre voluto essere una redhead" scrive nella didascalia della foto il buon Tom Felton, che vediamo qui in compagnia di Rupert Grint (Ron Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley) e di (supponiamo!) Oliver Phelps, volto di George Weasley. Una reunion quantomeno singolare che non poteva non scatenare immediatamente l'ironia dei fan nei commenti.

Vi sareste mai aspettati di vedere Draco e i Weasley andare d'amore e d'accordo? La vita è davvero piena di sorprese! A proposito dei bei vecchi tempi, intanto, Chris Columbus si è detto pronto a dirigere un nuovo film di Harry Potter con il cast originale.