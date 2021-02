Harry Potter: ecco l'incredibile riproduzione di Ron a cavallo nella partita a scacchi

L'incredibile sequenza della partita a scacchi nei sotterranei del castello di Hogwarts nella pellicola Harry Potter e la pietra filosofale viene celebrata in tutta la sua grandiosità nella nuova riproduzione da collezione del personaggio di Ron in sella al suo cavallo "magico" mentre sta per compiere la sua mossa aiutando i compagni a vincere.

Se siete dei collezionisti ma anche dei semplici appassionati della saga di J.K. Rowling non potete lasciarvi sfuggire questo pezzo da collezione che mostra proprio Ron in sella al suo cavallo nel corso della partita a scacchi che una volta vinta - proprio grazie al sacrificio del personaggio di Ron - consentirà a Harry Potter di accedere all'ultima prova, entrando nella stanza che contiene lo Specchio delle Brame e così arrivare a ottenere il possesso della pietra filosofale, sottraendola così al Professor Raptor, che per tutto quel tempo aveva cercato di entrarne in possesso per consegnarla al suo padrone, Lord Voldemort.

Riprodotta fedelmente in scala 1/10, il prezzo della statuina da collezione è di 299.99 dollari e sarà messa in vendita a partire dal dicembre 2021, a questo indirizzo potete già accedere al pre-order. Realizzata dagli Iron Studios, nel sito della compagnia potete anche visualizzare le altre riproduzioni dedicata alla saga del Wizarding World di J.K. Rowling.

In una recente intervista James e Oliver Phelps hanno ammesso che ci è voluto un po' prima che entrambi capissero quale dei due gemelli Weasley avrebbero interpretato nelle pellicole: "Stavamo parlando circa cinque minuti prima dell'inizio delle letture e ancora non avevamo idea di chi fosse George e chi Fred".

Ad anni dalla sua conclusione i retroscena su Harry Potter non smettono di regalare sorprese. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al record ottenuto da La Pietra Filosofale.