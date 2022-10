Harry Potter terzo incomodo tra Ron e Hermione? Una scena tagliata lo conferma

Nonostante Harry Potter si il protagonista dell'omonima saga, la storia d'amore più famosa presente nei libri di JK Rowling e successivamente nei film è quella di Ron ed Hermione e a quanto pare, il maghetto scampato a Voldemort è riconosciuto dai due come il vero e proprio terzo incomodo della loro love story.

Il particolare rapporto che intercorre tra Ron ed Hermione è cosa risaputa nel corso di tutti gli eventi raccontati, ma nessuno dei due vuole ammettere apertamente di provare qualcosa per l'altro finché nel corso di Harry Potter e I doni della morte i due innamorati non sono costretti ad esternare i propri sentimenti di fronte all'estremo pericolo che incombe.

Nel corso di un dialogo poi cancellato ne Il Principe Mezzo Sangue, sembra però che sia stato lo stesso Harry a far luce sulla relazione di Ron ed Hermione e consapevole di dover trascorrere molto tempo con i due, chiede ironicamente loro di ridurre al minimo gli sbaciucchiamenti, proprio per non sentirsi come il terzo incomodo. Gli autori pare abbiano deciso di tagliare questa scena per focalizzare l'attenzione sul dramma della morte di Silente ma pare che non ci siano riusciti del tutto visto che secondo Alan Rickman è priva di pathos e si tratta potenzialmente di uno dei momenti peggiori della saga di Harry Potter.