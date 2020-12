Harry Potter, quali sono gli incantesimi più potenti del Wizarding World?

Mentre cresce l'attesa intorno ad Animali Fantastici 3 di David Yates, specie dopo la sostituzione di Johnny Depp con Mads Mikkelsen nei panni di Gellert Grindelwald, proviamo ad approfondire in queste poche righe gli incantesimi più potenti dell'interno Wizarding World ideato da J.K. Rowling, dunque comprendente tutte le saghe in esso esistenti.

Ve li elenchiamo di seguito, dal meno potente al più forte ed efficace.



WINGARDIUM LEVIOSA: Incantesimo per la levitazione. Tra le magie più memorabili e anche utili.



RIDDIKULUS: L'incantesimo per sconfiggere un Molliccio, essere in grado di materializzare le più grandi paure del mago che ha di fronte. A suo modo indispensabile.



PETRIFUCUS TOTALUS: L'incantesimo per pietrificare l'avversario. Blocca ogni movimento finché non viene rimosso.



CONFUNDUS: L'incantesimo della confusione. Dipende dai casi, ma può essere utile tanto nella vita di tutti i giorni quanto in battaglia o chissà, in missioni di spionaggio.



LUMUS: Porta la luce dove c'è ombra. E si può usare anche per leggere sotto le coperte.



STUPEFICIUM: Incantesimo d'attacco da utilizzare sul campo di battaglia. Rende completamente incosciente il mago colpito.



ACCIO: L'incantesimo per evocare gli oggetti più indispensabili, come ad esempio una scopa per scappare da un drago inferocito.



SECTUMSEMPRA: Una sorta di maledizione oscura che causa profonde ferite, ossa rotte e danni ingenti al mago che viene colpito.



EXPELLIARMUS: L'incantesismo di disarmo. La base ma anche uno dei principali incanti da utilizzare in battaglia contro l'avversario.



MALEDIZIONE CRUCIATUS: La maledizione della tortura. Causa dolori inimmaginabili.



MALEDIZIONE IMPERIUS: Permette di controllare la volontà del soggetto colpito.



AVADA KEDAVRA: L'anatema che uccide. Basta pronunciare l'incanto, lanciare la maledizione e il gioco è fatto.