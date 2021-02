Harry Potter, Imelda Staunton: tutti i film dopo l'interpretazione di Dolores Umbridge

Tra i personaggi più odiati (e amati) della saga Harry Potter, la perfida Dolores Umbridge è riuscita a mantenere sul grande schermo tutta la cattiveria della controparte cartacea anche grazie alla straordinaria performance della sua interprete, la pluripremiata attrice britannica Imelda Staunton.

Già vincitrice della Coppa Volpi a Venezia 2004 e di un BAFTA per il suo ruolo ne Il segreto di Vera Drake diretto da Mike Leigh, oltre che di quattro Laurence Olivier Awards per le sue performance teatrali, la Staunton ha ottenuto ancora più successo nel 2007 proprio per aver vestito i panni della malvagia professoressa di Difesa contro le arti oscure in Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Ma in che film è apparsa dopo aver interpretato la Umbridge?

Nel 2010, l'attrice è tornata a collaborare con il regista Mike Leigh per una piccola parte in Another Year, mentre un anno più tardi (dopo l'apparizione in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1) ha preso parte al cast del thriller 1921 - Il mistero di Rookford con Rebecca Hall. Dopo la sua partecipazione a Pride di Matthew Warchus, nel 2014 ha vestito i panni della fatina pasticciona Giuggiola nel live-action Disney Maleficent, ruolo che ha ripreso qualche anno più tardi in Maleficent - Signora del male. Nel frattempo è apparsa come protagonista nel dramma Ricomincio da noi di Richard Loncraine, mentre l'anno scorso ha interpretato Suor Claire nell'horror britannico Amulet presentato al Sundance Film Festival.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, la Staunton da maggio 2020 è tra i protagonisti della serie comedy Trying targata Apple TV+, già rinnovata per una seconda stagione della compagnia di Cupertino. Ma il suo ruolo più atteso deve ancora arrivare: a gennaio 2020, Netflix ha infatti annunciato ufficialmente che la Staunton vestirà i panni della Regina Elisabetta nella quinta stagione di The Crown, in seguito estesa anche per un sesto e ultimo arco narrativo.