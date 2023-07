Harry Potter, Ian McKellen (Gandalf) rifiutò il ruolo di Silente a causa di un insulto

Ian McKellen è uno più grandi attori contemporanei, il cui talento è riconosciuto in tutto il mondo, vincitore di numerosi premi e un Tony Award, oltre ad essere un sostenitore della comunità LGBTQIA + di cui fa parte. Conosciuto dal pubblico per il ruolo di Gandalf, McKellen è stato molto vicino anche ad interpretare Silente.

Un'opportunità che sfumò a causa di commenti critici sulla sua recitazione. Il personaggio fu interpretato da Richard Harris in Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti, e da Michael Gambon nei film successivi, dopo la scomparsa di Harris. Nel frattempo Harry Potter ha successo anche su Netflix e abbiamo cercato di capire il motivo.



La storia del casting per Albus Silente dopo la scomparsa di Richard Harris include Peter O'Toole, prima scelta per sostituire l'amico. Proprio per l'amicizia con l'attore da poco scomparso, O'Toole declinò l'offerta. Altre star in lizza per il ruolo furono Sean Connery, Patrick McGoohan, Christopher Lee e Harry Robinson.



Ian McKellen era tra i papabili ma ricordò che Richard Harris fece dei commenti poco lusinghieri nei confronti suoi e dei colleghi Derek Jacobi e Kenneth Branagh, definendoli 'tecnicamente brillanti ma privi di passione'. McKellen definì le parole di Harris 'una sciocchezza'. Nonostante dichiarò di non serbare rancore, la star di Il signore degli anelli disse che non avrebbe potuto accettare il ruolo di un attore che 'sapevo non mi approvava'.

Cosa pensate della decisione di Ian McKellen? Nel frattempo, Emma Watson ha dichiarato di aver avuto paura di lasciare Harry Potter perché i fan l'avrebbero odiata.